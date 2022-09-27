Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Киев получит 2,8 миллиарда долларов от МВФ

Украина смогла договориться с Международным валютным фондом (МВФ) и в этом году получит 2,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

Шмыгаль на заседании правительства рассказал, что Киев провел переговоры с директором МВФ Кристалиной Георгиевой и представителями Всемирного банка.

«И нас заверили, что они продолжат поддерживать Украину. С МВФ мы имеем договоренности о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что миссия по Украине начнет работу уже в октябре, а программа — в следующем году. В этом году Украина получит от МВФ в целом 2,8 миллиарда долларов», — заявил глава правительства.

Шмыгаль также отметил, что еще 500 миллионов долларов на покупку газа на зимний период Украина получит от Великобритании.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад планирует заменить президента Украины Владимира Зеленского. Такой вывод Рогов сделал исходя из того, что в западной прессе все чаще начинают упоминать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.