Рогов заявил о намерении Запада заменить президента Украины Зеленского

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад планирует заменить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает все чаще мелькать главнокомандующий ВСУ [Валерий] Залужный», — отметил Рогов.

По его словам, проходит процесс «информационной накачки» главкома, из которого создают образ «эдакого Клаузевица в шароварах — война до последнего украинца и точка».

Как считает Рогов, на Западе украинскому президенту дают понять, что незаменимых нет. Зеленского не устраивают данные обстоятельства, «отсюда и командующий сухопутных войск в Изюме вместо Залужного», почеркнул он.

Кроме того, Рогов обратил внимание на поддержку элитами Украины отдельных бригад ВСУ.

Ранее Зеленский раскритиковал главкома ВСУ Залужного за «драконовские» ограничения на поездки для военнослужащих.

Также сообщалось, что Вооруженные формирования Украины (ВФУ) несут большие и ничем не обоснованные потери из-за конфликта между украинским президентом и главнокомандующим армией страны.

