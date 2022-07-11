Названа причина больших и необоснованных потерь ВСУ

Эксперт Леонков заявил о необоснованных потерях ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) несут большие, ничем не обоснованные потери из-за конфликта между президентом Владимир Зеленским и главкомом украинской армии Залужным. Об этом в беседе с агентством SM-News заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Видимо, конфликт между Зеленским и Залужным продолжается. Зеленский настаивает на том, что нужно держать фронт любой ценой, а Залужный отдает тайные приказы, чтобы подразделения все-таки отходили», — подчеркнул Леонков.

Эксперт считает «запоздалыми» приказы Валерия Залужного об отводе войск, поэтому каждый командир подразделения сам принимает решение — отходить или обороняться.

Ранее Леонков заявил, что на Западе начались проблемы с поставками вооружения Украине. По его словам, это случилось из-за того, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза перед началом конфликта не был готов к поставкам, а США не давали странам возможности запустить собственное серийное производство.