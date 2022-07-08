Ситуацию с поставками оружия на Украину оценили

Военный специалист Леонков заявил о проблемах Запада с поставками вооружения Украине

На Западе начались проблемы с поставками вооружения Украине, считает военный специалист Алексей Леонков. По его словам, это случилось из-за того, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Евросоюза перед началом конфликта не был готов к поставкам, а США не давали странам возможности запустить собственное серийное производство. Ситуацию с поставками вооружения на Украину специалист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад окажет необходимую помощь, Киев может остановить конфликт до конца года, об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

Истощение ресурсов

«Интересно, на что надеется Зеленский с учетом того, что у Запада уже начались проблемы с поставками, — заметил Леонков. — Дело не в том, что они не хотят помогать Украине, а в том, что перед началом конфликта их ВПК не был готов к поставкам. На Украину сейчас идет все то, что оставалось на складах. США, в свою очередь, делали все для того, чтобы Евросоюз не мог запускать свое серийное производство: даже снаряды на 155 миллиметров — это снаряды длительного хранения, которые тоже лежали на складах».

По словам эксперта, страны Запада постоянно обещают Зеленскому поставки нового вооружения: об этом говорится и на уровне министров обороны, и даже на саммите НАТО. И Украина, действительно, получает помощь, но в меньших объемах, чем это необходимо.

«От Зеленского требуют результатов до осени. Будут результаты — будут дополнительные поставки. Ну а производить новые комплексы вооружений — это очень дорого. Особенно с учетом роста цен на энергоносители и того, что из-за санкций ресурсные базы для производства оружия тоже значительно подорожали. Так что украинский президент может делать какие угодно прогнозы, но спецоперация закончится тогда, когда решит Россия», — считает Леонков.

В ходе интервью Зеленский также уточнил, что граждане не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. По словам президента, Украина и дальше будет стремиться в НАТО. Он упрекнул государства Североатлантического альянса в том, что они вовремя не приняли его страну в НАТО.