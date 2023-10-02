Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

KP.RU: Режиссер «Гардемаринов» отогнала актрису Макееву на красной дорожке

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», отогнала от себя актрису театра и кино Анастасию Макееву на премьере своего нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Видео конфликта опубликовало издание «Комсомольская правда».

На кадрах Дружинина позировала перед фотографами на красной дорожке, когда к ней вдруг подбежала Макеева. Отмечается, что актриса захотела обняться, но режиссер вежливо отогнала ее от себя.

По словам Дружининой, ее отговаривали от работы с актрисой из-за непростого характера. Режиссер рассказала, что изначально Макеева показалась ей «идеальной тихой овечкой». «И вот мы начали искать к друг другу подход. Шли одна за другой такие обиды», — сказала она, отметив, что актриса постоянно опаздывала на съемки.

Режиссер также поделилась, что однажды Макеева потребовала дополнительную плату за переработки. «И тогда я вышла и сказала громким голосом: "Если опаздывает Макеева, значит [Михаилу] Боярскому, задействованному с ней в одной сцене, оплачивает переработки Макеева"», — вспомнила Дружинина.

Ранее вышел трейлер к двухсерийному фильму «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сюжет новых картин расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году во времена русско-турецкой войны. Действие развернется в Крыму.