В Турции начали отменять рейсы в Россию из-за непогоды

Hürriyet: три рейса из Стамбула в Москву отменили из-за сильных ливней

В Турции начали отменять авиарейсы в Россию из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет газета Hürriyet.

В частности, из-за продолжающихся сильных ливней в Стамбуле отменены вылеты трех самолетов в Москву — Red Wings в аэропорты Домодедово и Жуковский, а также авиакомпании «Азимут» во Внуково.

Помимо этого, отменены еще по меньшей мере 16 международных рейсов.

Отмечается, что ливни в популярном у туристов турецком городе продолжаются уже несколько часов. В некоторых районах Стамбула фиксировали подтопления. Специалисты предупреждают, что с 22:00 (мск) 2 октября ожидается новый удар стихии, дожди будут идти всю ночь.

2 октября в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка 29 рейсов. В Домодедово задержали вылеты десяти самолетов. Во Внуково тем временем перенесли пять авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали семь рейсов, один — отменили.