Спасение российским бойцом раненого украинца под обстрелами попало на видео

Появилось видео спасения российским бойцом раненого украинца под обстрелами

Боец Южной группировки войск с позывным Кортес вытащил на себе раненого пленного из-под обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского военнослужащего.

«"Поступил приказ, нужно было забирать пленного. Как там выдвигаться к пленному, как там, что там — засада там будет, не будет засады — никто не знал. Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он сильно ранен», — рассказал российский боец.

В опубликованном ролике видно, как военнослужащий перемещается по открытой местности. На следующем кадре боец уже находится в укрытии. Затем показывают, как военнослужащий сопровождает пленного. В один момент Кортес оказывает помощь лежащему на земле украинцу.

По словам российского бойца, из-за плохого состояния пленного группе эвакуации пришлось приблизиться к передовой линии, чтобы помочь нести раненого. После этого ВСУ начали обстрел. Кортес вспомнил, что в один момент снаряды начали взрываться близко от группы и им пришлось оставить пленного. Однако после конца обстрела они за ним вернулись и эвакуировали.