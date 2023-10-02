Стало известно о захвате в плен двух групп ВСУ под Артемовском

Российские бойцы 1-й танковой армии взяли в плен две группы ВСУ под Артемовском

Военные 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск, принимающей участие в специальной военной операции (СВО), взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик, работающий на данном участке.

По его словам, захват произошел на позициях северо-западнее Артемовска. Среди взятых в плен военнослужащих все мобилизованные.

Уточняется, что в плен попали бойцы 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

Ранее боец Южной группировки войск Кортес рассказал о том, как вынес на себе раненного противника. По дороге их следования ВСУ наносили артиллерийские удары, пытаясь уничтожить российского бойца и пленного.