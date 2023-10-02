Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:17, 2 октября 2023Интернет и СМИ

В США указали на настоящую проблему Запада

Newsweek: настоящей проблемой Запада является Германия, а не Россия или Китай

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Настоящей проблемой Запада является не Россия или Китай, угроза исходит изнутри Европы. Такое мнение высказал обозреватель журнала Newsweek Тарик Сирил Амар (Tarik Cyril Amar).

Он напомнил, что именно ФРГ дважды нарушила международный порядок в 1914 и 1939 годах. «Ирония заключается в том, что если старая Германия была слишком напористой, то современная — слишком покорная», — заявил он, добавив, что «спусковым крючком для запуска эффекта бумеранга» стал конфликт на Украине.

Журналист отметил, что Берлин сегодня стал основным поставщиком военной и гуманитарной помощи Киева. В то же время из-за конфликта Германия перекрыла себе доступ к российскому газу и нефти. При этом резкий переход Германии на возобновляемые источники энергии увеличивает расходы экономики и домохозяйств на энергообеспечение. «Еще год назад разговоры о "деиндустриализации" Германии казались преувеличением. Теперь это новая реальность», — пишет он.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Германия постепенно возвращает себе статус «больного человека Европы» из-за ряда циклических и структурных проблем в экономике.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о выгоде Зеленского от конфликта на Украине

    Российский боец спас раненого украинца под обстрелами

    Россияне назвали признаки зажиточности в СССР

    В Германии сочли провальной попытку Запада изолировать Россию

    Тревел-блогер предостерег туристов от трех позорных действий в Дагестане

    В Госдуме предложили новые меры поддержки для отцов-одиночек

    Сирия призвала Турцию вывести войска из страны ради нормализации отношений

    В США указали на настоящую проблему Запада

    Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ

    Российские силы отразили восемь атак ВСУ на двух направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости