Newsweek: настоящей проблемой Запада является Германия, а не Россия или Китай

Настоящей проблемой Запада является не Россия или Китай, угроза исходит изнутри Европы. Такое мнение высказал обозреватель журнала Newsweek Тарик Сирил Амар (Tarik Cyril Amar).

Он напомнил, что именно ФРГ дважды нарушила международный порядок в 1914 и 1939 годах. «Ирония заключается в том, что если старая Германия была слишком напористой, то современная — слишком покорная», — заявил он, добавив, что «спусковым крючком для запуска эффекта бумеранга» стал конфликт на Украине.

Журналист отметил, что Берлин сегодня стал основным поставщиком военной и гуманитарной помощи Киева. В то же время из-за конфликта Германия перекрыла себе доступ к российскому газу и нефти. При этом резкий переход Германии на возобновляемые источники энергии увеличивает расходы экономики и домохозяйств на энергообеспечение. «Еще год назад разговоры о "деиндустриализации" Германии казались преувеличением. Теперь это новая реальность», — пишет он.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что Германия постепенно возвращает себе статус «больного человека Европы» из-за ряда циклических и структурных проблем в экономике.