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16:10, 2 октября 2023Путешествия

Парашютист приземлился перед взлетающим российским самолетом и сорвал рейс

Mash: парашютист приземлился перед самолетом в аэропорту Чебоксар и сорвал рейс

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Парашютист приземлился перед российским самолетом, который готовился к взлету в аэропорту Чебоксар, и сорвал рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер следовал в московский аэропорт Шереметьево. Незадолго до взлета, который планировался в 9:40 утра, перед воздушным судном возник парашютист. Он быстро приземлился, собрал экипировку и перебежал взлетно-посадочную полосу. Неизвестному удалось скрыться, однако он попал на камеры видеонаблюдения.

Полиция ищет правонарушителя. Вылет рейса ненадолго отложили, однако позже самолет все же отправился в аэропорт назначения.

Ранее в воздушной гавани Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет через открытый багажный отсек, где выпил пива и покурил, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Сотрудники полиции задержали британца, он получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов и запрет входить в авиагавань на протяжении двух лет.

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    Зарина Дзагоева
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