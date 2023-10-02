Парашютист приземлился перед взлетающим российским самолетом и сорвал рейс

Mash: парашютист приземлился перед самолетом в аэропорту Чебоксар и сорвал рейс

Парашютист приземлился перед российским самолетом, который готовился к взлету в аэропорту Чебоксар, и сорвал рейс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что лайнер следовал в московский аэропорт Шереметьево. Незадолго до взлета, который планировался в 9:40 утра, перед воздушным судном возник парашютист. Он быстро приземлился, собрал экипировку и перебежал взлетно-посадочную полосу. Неизвестному удалось скрыться, однако он попал на камеры видеонаблюдения.

Полиция ищет правонарушителя. Вылет рейса ненадолго отложили, однако позже самолет все же отправился в аэропорт назначения.

Ранее в воздушной гавани Манчестера бездомный мужчина тайно залез в самолет через открытый багажный отсек, где выпил пива и покурил, а затем спрыгнул с борта прямо перед взлетом. Сотрудники полиции задержали британца, он получил штраф в размере 100 фунтов стерлингов и запрет входить в авиагавань на протяжении двух лет.

