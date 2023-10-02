Дизайнер предупредила о главной ошибке в ремонте

Дизайнер Агеенко: при ремонте можно сэкономить на мебели и освещении

Главной ошибкой при ремонте является экономия на том, что может угрожать безопасности жильцов и их соседей, проблематично в замене и принесет дискомфорт в эксплуатации, сообщила дизайнер интерьера Елизавета Агеенко. О том, на чем можно и нельзя экономить при преображении жилища, она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, не стоит нанимать бюджетную строительную бригаду, так как на черновых этапах важно качественно выполнить разводку сантехники, отопления, электросетей и слаботочных сетей.

Отдельно стоит позаботиться о шумоизоляции. Она особенно актуальна, когда спальня примыкает к спальне соседа или располагается под детской комнатой. Внимания также заслуживают качественные стеклопакеты и входная дверь. При их установке Агеенко рекомендовала не пренебрегать шумоизоляционными откосами, чтобы устранить посторонние звуки из подъезда и со двора.

Стандартную систему отопления от застройщика собеседница «Ленты.ру» посоветовала заменить на лучевую систему подключения, в которой каждый радиатор от коллекторного шкафа подключается напрямую и регулируется индивидуально.

Если же ваша квартира располагается в старом фонде и имеет систему отопления от стояков, не экономьте на подключении радиаторов. Установите кран-американку, благодаря которому вы сможете регулировать температуру, отключать подачу жидкости и производить ремонт при неисправности радиатора Елизавета Агеенко дизайнер интерьера

Важно помнить, что основа качества и залог долговечности любого ремонта — это черновые материалы. Все сухие смеси, комплектующие систем отопления, водоснабжения, электрика и прочие предметы инженерии должны быть сертифицированы. Не стоит экономить и на сантехнических элементах, которые скрыты.

Именно они являются самой распространённой причиной затопления в многоквартирных домах, поэтому подбирайте хорошие краны, трубы, соединительные элементы, коллекторные шкафы и так далее Елизавета Агеенко дизайнер интерьера

Дизайнер призвала не экономить и на некоторой чистовой сантехнике. «Заменить накладной смеситель не составит труда, но если сломается, например, унитаз или душевая система со встроенным элементом, появится трещина в акриловой ванне, которая имеет декоративный экран из плитки, то придется демонтировать все элементы, которые закрывают подводы воды и канализации», — предупредила Агеенко.

Не следует экономить и на других чистовых материалах, которые проблематичны в замене. Например, ламинат достаточно быстро изнашивается, а его демонтаж и замена по стоимости соизмеримы с качественным напольным покрытием. То же самое относится к керамограниту и плитке в ванной комнате.

Кроме того, стоит потратится на кухонный гарнитур. При этом материалы должны быть практичными и простыми в уходе, иначе придется столкнутся с въевшимися пятнами и дефектами, которые появятся в процессе эксплуатации.

Сэкономить же можно на мебели, освещении, декоре, текстиле, которые можно легко заменить при неисправности или изменении стилистических предпочтений, подытожила дизайнер.

Ранее стало известно, что около 40 процентов россиян, купивших в новостройке квартиру с отделкой, оказались недовольны ремонтом от застройщика. К такому выводу, проведя опрос, пришли специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».