Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:26, 2 октября 2023Среда обитания

Россиянка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

Петербурженка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербурженка Виктория по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире. Об этом жительница Северной столицы рассказала в эфире радио «Москва FM».

Виктория приобрела квартиру в новостройке. Застройщик перенес срок сдачи объекта на два года и предложил собственникам приступить к ремонту жилья до официального вручения ключей. На тот момент россиянка находилась за границей и узнала номер своей квартиры по телефону, после чего сообщила его строителям и дизайнеру.

Позже выяснилось, что с номерами квартир произошла путаница. В договоре был указан один номер, по телефону Виктории сообщили другой, а позже номер изменился еще раз. Пострадавшая отметила, что для новостроек это нормально, так как номера строительные. «Но они конкретно пришли, проводили в эту квартиру неправильную и сказали, что это моя квартира, я могу делать там ремонт», — добавила Виктория.

Материалы по теме:
Семейная ипотека в 2023 году. Новые условия оформления семейной ипотеки в России
Семейная ипотека в 2023 году.Новые условия оформления семейной ипотеки в России
4 июля 2023
50 оттенков розового. По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
50 оттенков розового.По всему миру строят дома и квартиры в стиле Барби. Как в них жить?
22 июля 2023

Ситуация прояснилась только на финальном этапе отделки жилья, когда появилась настоящая собственница. Она пообещала возместить ей часть потраченной на ремонт суммы — 185 тысяч рублей. Остаток Виктория планирует потребовать у застройщика. Девушка считает, что причиной произошедшего стало его недобросовестное отношение. При этом владелец занимающейся возведением здания компании Степан Цепалкин не считает себя причастным к ошибке. По его словам, собственники должны решить вопрос между собой.

Ранее житель города Дзержинска в Нижегородской области сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку. Таким образом он решил закончить спор с соседями о том, кому принадлежит помещение.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

    Россиянам назвали единственный разрешенный перед сном вид кофе

    Кулеба призвал ЕС поработать над передачей Украине арестованных активов России

    Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС

    Кит сбил и перевернул судно с двумя мужчинами на борту

    Суд в США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

    Россиянка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

    В США обеспокоились формированием пророссийской оси в Европе

    На бывшего вице-мэра российского города завели дело за 12-миллионный ущерб

    Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Карабахе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости