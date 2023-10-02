Россиянка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

Петербурженка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

Петербурженка Виктория по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире. Об этом жительница Северной столицы рассказала в эфире радио «Москва FM».

Виктория приобрела квартиру в новостройке. Застройщик перенес срок сдачи объекта на два года и предложил собственникам приступить к ремонту жилья до официального вручения ключей. На тот момент россиянка находилась за границей и узнала номер своей квартиры по телефону, после чего сообщила его строителям и дизайнеру.

Позже выяснилось, что с номерами квартир произошла путаница. В договоре был указан один номер, по телефону Виктории сообщили другой, а позже номер изменился еще раз. Пострадавшая отметила, что для новостроек это нормально, так как номера строительные. «Но они конкретно пришли, проводили в эту квартиру неправильную и сказали, что это моя квартира, я могу делать там ремонт», — добавила Виктория.

Ситуация прояснилась только на финальном этапе отделки жилья, когда появилась настоящая собственница. Она пообещала возместить ей часть потраченной на ремонт суммы — 185 тысяч рублей. Остаток Виктория планирует потребовать у застройщика. Девушка считает, что причиной произошедшего стало его недобросовестное отношение. При этом владелец занимающейся возведением здания компании Степан Цепалкин не считает себя причастным к ошибке. По его словам, собственники должны решить вопрос между собой.

Ранее житель города Дзержинска в Нижегородской области сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку. Таким образом он решил закончить спор с соседями о том, кому принадлежит помещение.