Экс-разведчик КМП Риттер: Россия уже фактически разгромила ВСУ

Экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что Россия уже фактически разгромила Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью на канале в YouTube Сайрусу Янссену.

«С военной точки зрения ВСУ уже разгромлены. Вопрос в том, сможет ли Россия положить этому конец резко, с риском огромных человеческих потерь, или постепенно, до наступления политического коллапса», — заявил Риттер.

Он также предположил, что украинское руководство может столкнуться с политическим кризисом вследствие провала контрнаступления. По его мнению, кризис стоит ожидать к концу этого года или весной 2024-го.

Ранее Риттер заявил, что военное давление со стороны России может привести к свержению украинского правительства. По его словам, российская сторона, придерживаясь такой тактики, сможет спровоцировать политический коллапс на Украине. При этом Риттер признал, что в этом случае конфликт затянется, но результат будет достигнут. «России не нужно давить педаль в пол», — посоветовал он.