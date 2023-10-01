Экс-разведчик Риттер: киевский режим падет в результате военного давления России

Военное давление со стороны России может привести к свержению украинского правительства, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном.

По его словам, российская сторона, придерживаясь такой тактики, сможет спровоцировать политический коллапс на Украине. При этом Риттер признал, что в этом случае конфликт затянется, но результат будет достигнут. «России не нужно давить педаль в пол», — посоветовал он.

По мнению экс-разведчика, украинская армия уже полностью разгромлена, поэтому сейчас именно России можно выбрать способ завершения военных действий.

Ранее Риттер предсказал возможную скорую отставку Владимира Зеленского. Он отметил, что об этом свидетельствуют неуверенные заявления жены главы государства Елены о том, пойдет ее супруг на второй срок или нет.