Экс-разведчик ВС США Риттер: слова Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа

Неуверенные заявления жены Владимира Зеленского Елены о том, пойдет ее супруг на второй срок, или нет, говорят о возможной скорой отставке нынешнего главы бывшей советской республики. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

В связи с этим Риттер разглядел признаки того, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.

«Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского», — констатировал он.

Ранее Елена Зеленская заявила, что участие ее мужа в выборах зависит от желания общества. «Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — заявила она.