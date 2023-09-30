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16:58, 30 сентября 2023Мир

В США разглядели признаки скорой отставки Зеленского в заявлениях его жены

Экс-разведчик ВС США Риттер: слова Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Неуверенные заявления жены Владимира Зеленского Елены о том, пойдет ее супруг на второй срок, или нет, говорят о возможной скорой отставке нынешнего главы бывшей советской республики. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

В связи с этим Риттер разглядел признаки того, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.

«Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского», — констатировал он.

Ранее Елена Зеленская заявила, что участие ее мужа в выборах зависит от желания общества. «Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», — заявила она.

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    Игорь Дмитров
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