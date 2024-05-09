Пентагон заключил новый контракт на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на $861,3 млн на выпуск HIMARS

Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на 861,3 миллиона долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно договоренностям, обязанности будут исполнены не позднее 31 мая 2026 года. Точное количество установок, которое будет произведено по новому договору, не называется.

Ранее стало известно, что американские бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые США передали Украине, оказались бесполезными на поле боя из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В феврале издание The War Zone писало, что GLSDB почти вдвое дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Одна планирующая бомба, которую оснащают ракетным ускорителем от боеприпаса M26, стоит около 50 тысяч долларов.