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14:32, 27 апреля 2024Наука и техника

В Польше назвали американские GLSDB бесполезными

Interia: бомбы GLSDB оказались бесполезными на Украине из-за российской РЭБ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Американские бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые США передали Украине, оказались бесполезными на поле боя из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Недостатки боеприпаса назвали в публикации польского издания Interia.

«Украинцы оказались первыми, кто заполучил их [GLSDB] в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными», — пишет издание.

Автор отметил, что GLSDB используют GPS-навигацию, которую успешно подавляют российские системы РЭБ. По его словам, GLSDB медленнее снарядов GMLRS систем HIMARS, поэтому они дольше подвергаются воздействию средств РЭБ. По этой причине Вооруженные силы Украины перестали использовать это оружие.

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GLSDB состоит из управляемой авиабомбы Small Diameter Bomb (SDB) и ракетного двигателя реактивного снаряда, который позволяет запускать боеприпас из пусковых установок систем M270 MLRS и M142 HIMARS.

В феврале издание The War Zone писало, что GLSDB почти вдвое дешевле управляемых снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS. Одна планирующая бомба, которую оснащают ракетным ускорителем от боеприпаса M26, стоит около 50 тысяч долларов.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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