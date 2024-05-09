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04:26, 9 мая 2024Силовые структуры

Замначальника угрозыска российского региона арестовали по обвинению в убийстве

«Ъ»: в Рязани арестовали замначальника угрозыска арестовали по делу об убийстве

Фото: pixabay.com

Советский райсуд Рязани арестовал на два месяца заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковник полиции обвиняется в участии в незаконной охоте, а также в убийстве во время нее одного из егерей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Незадолго до этого, по данным издания, тот же райсуд на два месяца отправил в СИЗО и бывшего сотрудника полиции Станислава Костина, обвиняемого в незаконной охоте и укрывательстве преступления.

По версии следствия, 24 февраля 2024 года стражи порядка участвовали в незаконной охоте на лося недалеко от села Собчаково в российском регионе. Выяснилось, что компания из восьми человек, в том числе Цыплакова и Костина, утром на пяти снегоходах отправилась в лес и вскоре вернулась с добычей. Во время этого мероприятия бесследно пропал местный житель Сергей Пентелин, привлеченный к охоте в качестве егеря и загонщика.

По факту исчезновения Пентелина было возбуждено уголовное дело. Участники охоты, по данным газеты, уверяли, что ничего криминального во время нее не произошло, загонщик куда-то ушел, не предупредив охотников. Следователи в это не поверили, и 6 мая 2024 года было возбуждено дело уже в отношении всех участников мероприятия по обвинению в незаконной охоте.

По первоначальной версии следствия, обвиняемые добыли лося в охотничьих угодьях Сапожковского района Рязанской области без соответствующего разрешения. Однако затем обвинение в отношении Цыплакова и Костина ужесточили, и оба были задержаны. Никто из арестованных вину не признает, а защита обращает особое внимание на то, что тело пропавшего егеря до сих пор не обнаружено.

Ранее правоохранители задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Задержание связано с предыдущим местом работы госслужащего в национальном парке «Таганай». При этом не уточняется, в чем именно подозревают Яковлева.

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      Марина Совина
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