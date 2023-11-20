Задержан замдиректора департамента особо охраняемых природных территорий

Минприроды РФ: задержан замдиректора департамента ведомства Алексей Яковлев

Правоохранители задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Об этом сообщило ведомство в Telegram.

В Минприроды заявили, что задержание связано с предыдущим местом работы госслужащего в национальном парке «Таганай». При этом не уточняется, в чем именно подозревают Яковлева.

Яковлев начал работать в Минприроды в январе 2021 года. До этого он с 2010 года был директором национального парка «Таганай» в Челябинской области.

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