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13:09, 20 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего главу службы принудительного исполнения Армении задержали в Москве

В Москве силовики задержали экс-главу службы принудительного исполнения Армении

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полицейские Москвы задержали бывшего главу службы принудительного исполнения Армении, на родине его разыскивают за преступления по девяти уголовным статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Чиновника остановили сотрудники ДПС на Тверской улице в воскресенье, 19 ноября. О его задержании уже сообщили в центральный аппарат полиции Армении. В ближайшее время мужчину экстрадируют из России. При себе у него было удостоверение беженца.

Как отмечает Mash, ранее российская сторона отказывала в требовании о высылке экс-главного принудительного исполнителя. В Армении его обвиняют в неуплате налогов на сумму более одного миллиона долларов, а также подозревают в организации перевозки наркотиков.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали известного российского блогера Аяза Шабутдинова. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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