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14:49, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

В Москве задержан блогер Аяз Шабутдинов. Кто он такой и почему его сравнивают с «королевой марафонов» Блиновской?

В Москве по подозрению в мошенничестве с курсами задержали Аяза Шабутдинова

Фото: Владимир Андреев / Ura.ru / ТАСС

ФСБ задержала в Москве известного российского блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова Как сообщил канал «360» со ссылкой на источник, его подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Позднее задержание Шабутдинова связали с проблемами с налогами.

Блогера задержали, когда он вернулся из-за заграницы

Шабутдинова задержали, когда он, прилетев в Москву из-за рубежа, отправился в съемные апартаменты. Как уточняет SHOT, он прибыл из Вены. 3 ноября, в день задержания, Шабутдинов планировал провести онлайн-форум.

Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ

«360»

В образовательной компании «Like Центр» заявили «Ленте.ру», что ничего не знают о возможном задержании блогера. В комментарии RT компания назвала новость о его задержании за мошенничество фейком. Эту информацию опровергла и помощница Шабутдинова. Тем не менее блогер не отвечает на звонки.

Шабутдинов широко известен продажей курсов

Шабутдинов родился в 1991 году в семье главы пивоконсервного завода. Начал заниматься бизнесом еще в юности. В соцсетях и интервью он зачастую позиционирует себя как простого россиянина из глубинки, которому удалось добиться успеха.

На самом деле я бывший подросток из поселка Куеда Пермского края. Родиться в поселке с населением 10 000 человек — это специфическое начало биографии. Спасало, что мои родители всегда работали на себя и много читали. Я покажу, чего мне стоило выбраться из Куеды.

Аяз Шабутдиновпредприниматель, блогер

Фото: Владимир Андреев / Ura.ru / ТАСС

Будучи студентом, в 2013 году он открыл в Ижевске хостел. Позднее начал продавать франшизу. Сеть получила название Like Hostels. Кроме того, в 2013 году Шабутдинов совместно с Зуфаром Гариповым запустил франчайзинговую сеть кофеен формата «кофе с собой» Coffee Like. Первую кофейню они открыли также в Ижевске. В целом в холдинг Шабутдинова Like входили 22 компании, включая сеть фотошкол, турагентств, салонов по продаже цветов.

Большую известность предпринимателю принес запуск «Like центра» — образовательной компании для предпринимателей. В официальной группе во «ВКонтакте» утверждается, что «Like центр» помогает «запускать и развивать бизнес в любой точке мира и при любых обстоятельствах». На платформе продаются различные курсы, их лицом, как правило, выступает сам Шабутдинов. В частности, предпринимателям предлагали купить курс «Бизнес под ключ» (сейчас он обозначен на сайте как «Университет бизнеса») для запуска своего дела или «кратного роста в действующем бизнесе». В качестве создателя курса указан сам Шабутдинов, стоимость участия — от 200 тысяч рублей.

«Запусти бизнес с нуля или увеличь доход в своем деле и зарабатывай миллионы под руководством преподавателей-миллионеров», — обещают участникам курса «Университет бизнеса»

«Like центр» также продает курс «Вселенная инфобизнеса», который обозначен как совместный проект Аяза Шабутдинова и GetCourse. «Узнай секреты миллиардных запусков Аяза и других лидеров рынка, увеличь доход или заработай с нуля в нише инфобизнеса», — говорится в описании. Желающим доступны несколько пакетов участия, тариф VIP стоит 1,5 миллиона рублей. Вместе с тем в «Like центр» есть и бесплатные марафоны и курсы.

Бизнесмен также активно ведет блоги: на его канал на YouTube подписано более 300 тысяч человек. «Как продвигаться в соцсетях. Схема на миллион», «Как работать 2 часа в день и зарабатывать миллионы» — называются его ролики на видеохостинге. В Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за ним следят 1,9 миллиона пользователей.

Разоблачитель Шабутдинова пропал при загадочных обстоятельствах

Шабутдинова неоднократно обвиняли в том, что он продает продукты, которые не несут ценности. К примеру, предприниматель Андрей Ковалев, занимающийся разоблачением блогеров, в интервью для шоу «Алена, блин!» заявил, что считает Шабутдинова одним из лидеров инфоцыган. Он также пожаловался, что рекламу блогера можно встретить повсюду в интернете.

На Шабутдинова обратила внимание в том числе и журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она выпустила видео, в котором обратилась к предпринимателю с резкой критикой. «Аяз [Шабутдинов] и прочие, вы вообще не ** [обнаглели] выклянчивать у бедных последние деньги и уговаривать их спустить все на воздух, то есть на ваши курсы? Это реально уже не смешно. Хотят люди учиться фигне — их дело. Но когда вы даете пошаговую инструкцию для явно людей без большого дохода, чтобы вогнать их в пожизненные долги — это уже реально перебор», — возмущалась она еще до запуска собственного марафона.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вскоре после задержания блогера рассказала, что организация получала большое количество писем от тех, кто пострадал от Шабутдинова. В сообщениях они просили привлечь инфобизнесмена к ответственности.

Человек (Шабутдинов — прим. «Ленты.ру») долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов.(…) Это, наверное, самый крупный инфомошенник в стране наравне с Блиновской

Екатерина Мизулинаглава Лиги безопасного интернета

Фото: Владимир Андреев / Ura.ru / ТАСС

Одним из тех, кто активно критиковал деятельность Шабутдинова, был предприниматель Семен Бойко. Он записывал видео, в которых разоблачал деятельность бизнес-школы «Like Центр». Бизнесмен утверждал, что компания вынуждает людей залезать в долги, и готовился подать коллективный иск против блогера от имени пострадавших клиентов. В начале августе Бойко пропал.

Уже через неделю поисков Бойко нашли живым. Его сестра Ирина сообщила, что он находится в родном городе, Ростове-на-Дону. Другие подробности не приводились.

Незадолго до своего исчезновения Бойко опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором намекнул, что его жизни может грозить опасность. «Если вы смотрите это видео, то, наверное, я не успел доделать то, что начал. Я решил на всякий случай его записать ввиду всяких обстоятельств, которые начали происходить», — сказал он.

В октябре на Шабутдинова и его бизнес-школу «Like Центр» подал в суд инвестор из Свердловской области. Он потребовал взыскать с блогера 1,5 миллиона рублей. По словам истца, в 2018 году он решил вложиться в проект «Like Центр» в Екатеринбурге и для этого перевел один миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Взамен мужчина рассчитывал получить семь миллионов рублей дивидендов за три года.

Однако никаких обещанных денег инвестор так и не получил. Помощница Шабутдинова предложила мужчине выкупить его долю в проекте — 500 тысяч рублей, а также пообещала, что ему выплатят 1,5 миллиона рублей долга. Через некоторое время потерпевшему перевели 500 тысяч рублей. После этого команда блогера перестала выходить с инвестором на связь. Мужчина решил обратиться в суд, чтобы ему вернули 1,5 миллиона рублей долга.

В центре скандала оказывался не только Шабутдинов, но и тренеры его компании «Like Центр». Одна из них предложила семейной паре заплатить за участие в программе «Катализатор личности и бизнеса» 30 тысяч рублей. Супруги перевели ей деньги, но после этого тренер попросила перевести ей дополнительно один миллион рублей. Когда клиенты сказали, что у них таких денег нет, то им предложили взять кредит, а потом обанкротиться. Однако они отказались это делать. В итоге 30 тысяч рублей паре удалось вернуть через суд.

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      Евгения НаумоваМаргарита Щигарева
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