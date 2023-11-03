В компании Аяза Шабутдинова отреагировали на сообщения о задержании блогера

В «Like Центре» Аяза Шабутдинова заявили, что не знают о задержании блогера

В образовательной компании «Like Центр» Аяза Шабутдинова ничего не знают о возможном задержании блогера-миллионника. Об этом «Ленте.ру» рассказали по телефону горячей линии организации.

«Мы не можем здесь давать комментарии, потому что у нас просто нет информации. Если будет новая информация, вы о ней узнаете», — сказал собеседник издания.

«Лента.ру» также пыталась связаться с Шабутдиновым и его представителями, но их телефоны оказались вне зоны доступа.

3 ноября стало известно, что ФСБ задержала в Москве Шабутдинова по подозрению в мошенничестве. По информации «360», он вернулся в Москву из-за границы и поехал в съемные апартаменты. Там его встретили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ. Дело связано с продажей образовательных курсов.

В 2023 году несколько российских блогеров попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за неуплаты налогов. Среди них — основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская, блогеры Валерия Чекалина и Александра Митрошина.