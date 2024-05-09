Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:24, 9 мая 2024Мир

На Западе выступили с печальным для Украины заявлением насчет НАТО

Профессор Марплс: Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на заверения США

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Украина не сможет вступить в НАТО, несмотря на оптимистичные заверения Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс в интервью YouTube-каналу DawnNews.

«Первое, что нужно понимать, — это то, что политику НАТО в плане включения новых стран определяет все-таки не Энтони Блинкен: для этого необходимо единогласное решение всех членов альянса», — отметил он.

По словам Марплса, в НАТО есть сразу несколько стран, которые не готовы дать согласие на вступление Украины. Вступлению Киева в альянс также мешает конфликт с Россией. Как отметил профессор, любое государство перед вступлением в блок сначала должно закончить все конфронтации насчет собственных границ.

Ранее на сайте альянса сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что на июльском саммите Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В правительстве обсуждают перераспределение полномочий. Что может измениться в новом кабинете министров?

      В США заявили о наращивании Россией арсенала баллистических ракет

      Tesla запустит роботакси в Китае

      Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США

      Замначальника угрозыска российского региона арестовали по обвинению в убийстве

      На Западе выступили с печальным для Украины заявлением насчет НАТО

      В США назвали абсурдной идею о выводе российских войск с Украины

      Россиян предупредили о мошенничестве с оплатой билетов в онлайн-кассах

      Пентагон заключил новый контракт на производство HIMARS

      Росгвардия рассекретила архивы о борьбе с бандеровцами в тылу Красной армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше