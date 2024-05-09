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04:30, 9 мая 2024Наука и техника

Tesla запустит роботакси в Китае

China Daily: Tesla запустит в Китае беспилотное такси

Фото: Aly Song / Reuters

Компания Tesla вместе с Baidu запустит в Китае роботакси. Об этом сообщает китайское издание China Daily.

Источники медиа рассказали, что глава корпорации Илон Маск уже договорился об этом с властями. Маску разрешили начать тестирование беспилотных такси на дорогах общего пользования. Уточняется, что вопрос запуска роботакси предприниматель обсуждал во время своего недавнего визита в Китай.

Однако, чтобы устранить некоторые юридические препятствия, Tesla пришлось объединиться с местным IT-гигантом Baidu. При этом власти страны позитивно восприняли инициативу американского предпринимателя и считают, что роботакси Tesla подадут «хороший пример» местному бизнесу. Однако корпорации Маска еще придется получить соответствующее разрешение.

Журналисты China Daily отметили, что Tesla разрешат запустить бизнес пассажироперевозок, несмотря на сложные отношения между Пекином и Вашингтоном. В материале говорится, что китайские власти настроены и дальше сотрудничать с иностранными транснациональными компаниями.

В начале апреля Tesla анонсировала появление роботакси с автопилотом. Беспилотный автомобиль намерены представить 8 августа.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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