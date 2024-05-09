В США назвали абсурдной идею о выводе российских войск с Украины

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: идея о выводе ВС РФ с Украины абсурдна

Идея о выводе российских войск с территории Украины является абсурдной. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Представление о том, что тем или иным образом Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать — это совершить суицид и вывести свои войска из Украины, абсурдно. Никто в Москве не обращает или не будет обращать внимание на это», — написал Макгрегор.

Ранее бывший советник главы Пентагона назвал гипотетический отказ США от поставок оружия Вооруженным силам Украины сигналом для России о готовности к началу переговоров. Также Макгрегор заявил, что дальнейшая помощь западных стран Украине может привести к конфликту России с Европой.