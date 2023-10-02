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17:48, 2 октября 2023Из жизни

Пожилых людей стали защищать от молодых медведей с помощью робоволков

BBC News: в Японии власти начали использовать робоволков для защиты от медведей

Власти Японии изобрели необычный способ борьбы с нападениями медведей на людей. Об этом сообщает BBC News.

Правительства японских регионов, расположенных в близости к дикой природе, начали чаще заказывать робоволков — механических чучел в виде волков с горящими глазами, которые двигаются, воют и рычат. Роботов-волков изготавливает концерн Wolf Kamuy. Первоначально их производство наладили, чтобы помешать диким животным заходить на городские территории. Впервые их использовали осенью 2020 года в городе Такикава.

Однако нынешний всплеск спроса на робоволков связан с участившимися нападениями медведей на пожилых людей в сельской местности и мелких населенных пунктах. Так чиновники пытаются защищать живущих на окраинах городов и в глубинке пенсионеров. Из-за общей тенденции к старению населения и миграции молодых людей в крупные города, деревни и фермы пустеют, и добычей медведей нередко оказываются одинокие старики.

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«Сельскохозяйственные угодья в предгорьях, которые раньше выполняли роль буфера между людьми и медведями, постепенно исчезают», — говорит профессор Токийского универститета агрокультуры и технологий Шинсуке Койке. По его словам, из-за этого молодые медведи стали чаще спускаться в леса, близкие к городам. Они привыкли к шуму и огням и перестали бояться людей, их не пугают даже спальные районы. Среди причин, по которым медведей привлекает человеческое жилье, Койке также называет нехватку еды: в последние годы в Японии из-за глобального потепления наблюдается скудный урожай желудей, которыми питаются хищники.

За последние 60 лет на острове Хоккайдо зафиксировано больше 150 нападений бурых медведей на людей. При этом только в 2020 году произошло 14 атак, четыре из которых закончились летальным исходом. Кроме того, популяция азиатских и бурых медведей последовательно растет от года к году, а население постоянно сокращается.

Ранее сообщалось, что на Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. На кадрах взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки.

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    Антонина Черташ
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