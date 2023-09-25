Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео

На Курилах медведь украл у туристов тарелку с супом

На Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал Sakh Online.

На видео взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки. «Ну и че ты туда полез? Ну, крышку открой аккуратненько», — советует ему сидящий в машине оператор.

Затем хищник находит на столе тарелку с налитым супом и, расплескивая его, пытается унести добычу. По всей видимости, животное привлек запах еды из лагеря.

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