Медведь украл тарелку супа у туристов и попал на видео
На Курилах медведь украл у туристов тарелку с супом
На Курилах медведь пробрался в лагерь туристов, украл суп и попал на видео. Об этом пишет Telegram-канал Sakh Online.
На видео взрослый медведь выходит к полевой кухне палаточного лагеря и проверяет стол, на котором стоит кастрюля с супом и тарелки. «Ну и че ты туда полез? Ну, крышку открой аккуратненько», — советует ему сидящий в машине оператор.
Затем хищник находит на столе тарелку с налитым супом и, расплескивая его, пытается унести добычу. По всей видимости, животное привлек запах еды из лагеря.
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