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14:05, 22 сентября 2023Из жизни

Россиянин сделал «чесалку для жопы медведя» и снял довольное животное на видео

Охотинспектор на Камчатке сделал чесалку для медведя из коврика

Россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

На видео, снятое Владимиром Шаблием, он оборачивает несколько ковриков вокруг ствола дерева. Во второй части ролика довольное животное с энтузиазмом пользуется подарком лесника. «Косолапый, в свою очередь, не растерялся и мощно раздал стиля всему лесу», — сказано в подписи к видео.

Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.

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    Никита Савин
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