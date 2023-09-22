Россиянин сделал «чесалку для жопы медведя» и снял довольное животное на видео

Охотинспектор на Камчатке сделал чесалку для медведя из коврика

Россиянин на Камчатке сделал специальную «чесалку для жопы медведя» из пластикового коврика. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

На видео, снятое Владимиром Шаблием, он оборачивает несколько ковриков вокруг ствола дерева. Во второй части ролика довольное животное с энтузиазмом пользуется подарком лесника. «Косолапый, в свою очередь, не растерялся и мощно раздал стиля всему лесу», — сказано в подписи к видео.

Охотинспекторы часто прикрепляют коврики к деревьям, чтобы медведи могли как следуют почесаться и избавиться от надоедливых насекомых.

Ранее сообщалось, что в США трехлапый медведь по кличке Штатив пробрался на веранду дома в штате Флорида и выпил несколько алкогольных коктейлей. Визит косолапого был заснят на видео.