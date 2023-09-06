Трехлапый медведь по кличке Штатив забрался в дом и напился

NYP: в США трехлапый медведь вломился в дом, выпил коктейль и попал на видео

США трехлапый медведь пробрался на веранду дома в штате Флорида, выпил несколько алкогольных коктейлей и попал на видео. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Зверь вломился на веранду дома в городке Лейк-Мэри в воскресенье, 3 сентября. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подошел к зданию. В это время дома был только 13-летний Джозеф Диглио, смотревший телевизор. Первым появление дикого животного заметил его пес по кличке Бруно и поднял лай.

Незваным гостем оказался знаменитый в Лейк-Мэри медведь, которого местные жители из-за увечья прозвали Штативом. Косолапый забрался на веранду, побродил там, а потом направился к холодильнику. Он открыл дверцу и начал рыться внутри. Позже выяснилось, что Штатив нашел банки с коктейлями и напился.

Все это время Диглио снимал его на камеру мобильного телефона через окно, комментируя происходящее. «В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко», — говорит он за кадром.

В итоге лай Бруно спугнул медведя, и тот ретировался. Позже Диглио рассказал, что зверь забрался к ним на веранду уже во второй раз. «Честно говоря, это просто часть нашей жизни здесь», — прокомментировал мальчик визит Штатива.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида женщина спасла декоративного поросенка от медведя. Медведь сломал виниловую ограду на придомовом участке и попытался съесть питомца американки.