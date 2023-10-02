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10:03, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин поссорился с женой на даче и поджег ее

В Хабаровске за поджог жены задержали 41-летнего россиянина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Хабаровске задержали 41-летнего россиянина, подозреваемого в особо тяжком преступлении. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый и его жена отдыхали в своем дачном доме в районе села Черная Речка. В процессе отдыха обвиняемый активно употреблял алкогольные напитки. Некоторое время спустя он поругался с женщиной и после серии взаимных упреков и претензий перешел к радикальным действиям. Схватив канистру с бензином, он облил 44-летнюю супругу, а после поджег. Спасти ее медикам не удалось.

28 сентября в интернете появилось видео, как в Уфе двое мигрантов пытались спалить клуб и заживо сжечь охранников.

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    Владимир Седов
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