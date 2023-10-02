ВС России уничтожили две смены военных ВСУ при ротации в Харьковской области

Западная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России уничтожила две смены личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ротации в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным Кот.

Сообщается, что удар по блиндажу противника был нанесен противотанковой управляемой ракетой. «Цель — блиндаж, скопление живой силы, была ротация, засекли движение и отработали», — рассказал военный.

Он отметил, что противник проводит ротацию вне зависимости от времени суток, а маршрут следования военных проходит по окопам, выкопанным вдоль линии фронта. «Работа по времени занимает от начала установки до отстрела не более полторы минуты», — добавил он.

Ранее российские военные огнем артиллерии сорвали ротацию ВСУ под Синьковкой на купянском направлении. Украинские военные пытались провести ротацию подразделений 14 механизированной бригады на передовых позициях.