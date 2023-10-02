Российскому заключенному улучшили условия содержания и он сбежал из колонии

Российский заключенный сбежал из тверской колонии

В Тверской области свыше 100 сотрудников ФСИН и полицейских организовали розыск сбежавшего из колонии 38-летнего российского заключенного. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, в 2013 году россиянин получил 12 лет за особо тяжкое преступление, совершенное в Мурманске. Отбывать наказание осужденного отправили в колонию строгого режима. Заключенный вел себя примерно и вскоре заслужил улучшение условий содержания — перевод в колонию-поселение в городе Бежецк. В воскресенье на утреннем построение выяснилось, что мужчины нет среди заключенных.

Силовики уже ездили в дом беглеца в деревне Шишково-Дуброво, где он проживал до заключения, но не обнаружили его там.

29 сентября сообщалось, что в Рязанской области трое осужденных сбежали из колонии-поселения.