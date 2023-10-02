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15:03, 2 октября 2023Мир

В Венесуэле назвали число пострадавших от санкций США стран

Спикер парламента Венесуэлы Родригес назвал санкции США чумой XXI века
Хорхе Родригес

Хорхе Родригес. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Санкции США и их сателлитов являются настоящей чумой XXI века, заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка». Его слова приводятся на сайте Государственной Думы.

«На сегодняшний день 30 стран нашей планеты страдают от 26 162 санкций, которые были введены одной единственной страной и странами-сателлитами. 26 162 санкции обрушиваются на 28 процентов населения мира, на 62 процента всей территории нашей планеты», — назвал Родригес число пострадавших от санкций США стран.

Он отметил, что это не просто санкции, а «настоящая новая чума человечества». «Это бомбы, которые убивают обычных людей, потому что санкции направлены против благосостояния народов, направлены на то, чтобы ущемлять право на здравоохранение, на доступ к технологиям, на развитие», — подчеркнул спикер парламента Венесуэлы.

Он также охарактеризовал санкции как «принудительные односторонние меры, военные меры, меры гибридной войны».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал санкции Запада нелегитимными по своей сути и подчеркнул, что применение мер вне процедур, утвержденных ООН, международным правом не предусмотрено.

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    Анастасия Яланская
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