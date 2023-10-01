В Крыму назвали санкции против России нелегитимными

Глава парламента Крыма Константинов призвал оспорить западные санкции

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что санкции стран Запада против России являются нелегитимными. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Константинов назвал санкции Запада нелегитимными по своей сути и подчеркнул, что применение мер вне процедур, утвержденных ООН, международным правом не предусмотрено. По его словам, нахождение Крыма в составе Украины было незаконным, а Россия исправила эту ошибку.

«Поэтому, безусловно, с позиции логики, санкции должны быть оспорены и признаны юридически незаконными», — отметил он.

По мнению парламентария, сейчас Запад руководствуется логикой, когда первое место занимают не правовые нормы, а достижение своих целей любой ценой. Однако он допустил отмену санкций против Москвы в том случае, если они станут невыгодными для стран, которые их вводили. Константинов добавил, что санкции являются формой прокси-войны, когда военные на территорию противника не посылаются, а экономические процессы временно останавливаются, то есть странам «перекрывается кислород».

Ранее в США санкции против России назвали провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.