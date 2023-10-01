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08:46, 1 октября 2023Мир

В Крыму назвали санкции против России нелегитимными

Глава парламента Крыма Константинов призвал оспорить западные санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что санкции стран Запада против России являются нелегитимными. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Константинов назвал санкции Запада нелегитимными по своей сути и подчеркнул, что применение мер вне процедур, утвержденных ООН, международным правом не предусмотрено. По его словам, нахождение Крыма в составе Украины было незаконным, а Россия исправила эту ошибку.

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«Поэтому, безусловно, с позиции логики, санкции должны быть оспорены и признаны юридически незаконными», — отметил он.

По мнению парламентария, сейчас Запад руководствуется логикой, когда первое место занимают не правовые нормы, а достижение своих целей любой ценой. Однако он допустил отмену санкций против Москвы в том случае, если они станут невыгодными для стран, которые их вводили. Константинов добавил, что санкции являются формой прокси-войны, когда военные на территорию противника не посылаются, а экономические процессы временно останавливаются, то есть странам «перекрывается кислород».

Ранее в США санкции против России назвали провалом. С таким мнением выступил американский политолог Джон Миршаймер.

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    Марина Совина
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