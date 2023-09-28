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04:58, 28 сентября 2023Мир

В США назвали санкции против России провалом

Политолог Миршаймер назвал санкции против России просчетом США
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Американский политолог Джон Миршаймер прокомментировал санкции, введенные США против России на фоне спецоперации на Украине. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Политолог назвал провалом американские ограничения против Москвы. «Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени — и это был просчет», — отметил он.

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По словам эксперта, Вашингтон «любит санкции», поэтому когда страна вмешалась в украинский конфликт, под ее ограничениями уже находилась половина стран мира. Однако если изучить историю подобных мер, то выяснится, что они обычно они не работали, особенно с такими государствами, как Россия. Миршаймер оценил политику США как неуклюжую и призвал власти соблюдать свои же правила.

Ранее в США допустили смягчение санкций против России в случае избрания экс-президента Дональда Трампа на эту должность во второй раз. С таким мнением выступил обозреватель газеты Financial Times (FT) Джанан Ганеш.

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