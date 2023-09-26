В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа

FT: Дональд Трамп в случае избрания может смягчить санкции против России

Дональд Трамп в случае избрания на пост президента США уменьшит масштаб антироссийских санкций и замедлит поставку оружия Украине. Такое предположение сделал обозреватель газеты Financial Times (FT) Джанан Ганеш.

По мнению эксперта, подобное изменение позиции Вашингтона при Трампе вписывалось бы в его концепцию «Америка превыше всего». Эту программу политик реализовывал во время своего первого президентского срока, напомнил Ганеш. Колумнист считает, что это в реальности привело бы к снижению авторитета Штатов в мире, который лишь укрепился за счет массированной поставки вооружения Киеву.

Обозреватель предположил, что Трамп на посту президента «усилит свои прошлые угрозы против международных соглашений США», чтобы «кинуть Украину». Подобное может коснуться и отношений с НАТО, а также взаимодействия со Всемирной торговой организацией.

Ранее Дональд Трамп связал начало конфликта на Украине с фальсификацией итогов выборов в Соединенных Штатах. По его мнению, в случае честных выборов он стал бы президентом вместо Джо Байдена. Кроме того. Политик добавил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, хотя они не были близки.