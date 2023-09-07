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09:03, 7 сентября 2023Мир

Трамп объяснил начало конфликта на Украине

Трамп связал начало конфликта на Украине с фальсификацией итогов выборов в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп связал начало конфликта на Украине с фальсификацией итогов выборов в Соединенных Штатах. Запись интервью с республиканцем разместил на своем сайте американский радиоведущий Хью Хьюитт.

«То, что происходит на Украине, так печально. (…) Он бы (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») никогда бы этого не сделал, если бы выборы не были фальсифицированы, наши выборы. Они были фальсифицированы и украдены. Если бы эти выборы не были фальсифицированы, если бы я был президентом, сейчас бы в живых были миллионы людей», — объяснил Трамп.

Кроме того, он добавил, что во время своего президентства он поддерживал тесный контакт с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, хотя они не были близки.

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    Анастасия Заикина
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