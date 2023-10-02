Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:23, 2 октября 2023Бывший СССР

Называвший себя патриотом украинец сбежал с фронта в Европу

Назвавшийся патриотом украинец дезертировал с фронта в Европу
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Украинский беженец рассказал, что чувствуя себя патриотом отправился на фронт, но сбежал с поля боя в Европу, увидев «войну вблизи». Об этом он рассказал в интервью телеканалу France Info.

30-летний Иван Ищенко проживает в немецком Дрездене, где старается заново построить свою жизнь. В начале специальной военной операции (СВО) на Украине он записался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако через несколько недель дезертировал.

Мужчина признался, что он был очень мотивирован идти на фронт. «Я, прежде всего, украинский патриот. Я хотел воевать за свободную Украину», — заявил он. Но увидев военные действия своими глазами, Ищенко не выдержал этого морально, после чего решил сбежать. Теперь на родине ему грозит тюремный срок, и он с трудом переживает эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинские власти просят страны Запада не создавать программы для интеграции беженцев с Украины. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    «Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева

    Одной стране предрекли лишение всего из-за Украины

    На Украине погиб воевавший на стороне Киева эстонский наемник

    Стриптизер рассказал о минусах жизни с огромным пенисом

    В США указали на новый признак ослабления поддержки Украины на Западе

    Врач назвал приводящие к скучному сексу причины

    Пушков назвал маньяком главу Минобороны Британии

    Назван решающий фактор в конфликте с Украиной

    Российского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

    Судебный эксперт ответил на вопрос о правомерности полиграфа в компаниях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости