Называвший себя патриотом украинец сбежал с фронта в Европу

Назвавшийся патриотом украинец дезертировал с фронта в Европу

Украинский беженец рассказал, что чувствуя себя патриотом отправился на фронт, но сбежал с поля боя в Европу, увидев «войну вблизи». Об этом он рассказал в интервью телеканалу France Info.

30-летний Иван Ищенко проживает в немецком Дрездене, где старается заново построить свою жизнь. В начале специальной военной операции (СВО) на Украине он записался в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако через несколько недель дезертировал.

Мужчина признался, что он был очень мотивирован идти на фронт. «Я, прежде всего, украинский патриот. Я хотел воевать за свободную Украину», — заявил он. Но увидев военные действия своими глазами, Ищенко не выдержал этого морально, после чего решил сбежать. Теперь на родине ему грозит тюремный срок, и он с трудом переживает эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинские власти просят страны Запада не создавать программы для интеграции беженцев с Украины. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.