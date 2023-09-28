На Украине попросили западные страны не поддерживать беженцев

Украинские власти попросили Запад не создавать программы для интеграции беженцев

Украинские власти просят страны Запада не создавать программы для интеграции беженцев с Украины. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, передает в Telegram издание «Страна.ua».

Ведомство, по ее словам, не рассматривает уехавших из страны граждан как беженцев. «Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших с Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания», — заявила Науменко.

Она отметила, что данные ООН о 8 миллионах беженцев с Украины за границей в Государственной миграционной службе считают несколько завышенными.

Ранее Польша отказалась продлевать помощь украинским беженцам. Власти страны отмечают, что льготы для прибывающих с Украины людей не являются постоянными.