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01:52, 2 октября 2023Мир

США и Запад обвинили в сокрытии следов причастности к подрыву «Северных потоков»

МИД КНДР: США и Запад скрывают следы причастности к подрыву «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

США и западные страны пытаются скрыть следы причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». С таким обвинением выступил глава департамента министерства иностранных дел КНДР по вопросам России Ким Чон Гю, передает ЦТАК.

Он напомнил, что Вашингтон и Запад отказали Москве в участии в расследовании инцидента и в проведении совместного международного расследования под юрисдикцией ООН. «Даже не уведомили Россию о ходе проведения своего расследования. Это ничто иное как глупые попытки скрыть следы их преступлений в инциденте со взрывом газопровода», — заявил Ким Чон Гю.

По его словам, происходящее является очередным подтверждением политики двойных стандартов США и стран Запада. Представитель ведомства также призвал мировое сообщество поддержать Россию в ее стремлении добиться объективного и досконального расследования диверсии.

Ранее Россия призвала Совбез ООН осудить теракт на «Северных потоках» и провести независимое международное расследование.

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    Марина Совина
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