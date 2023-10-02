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10:30, 2 октября 2023Россия

В России второклассник попал в больницу после посещения школьного туалета

Под Челябинском второкласснику пробило щеку железным штырем в школьном туалете

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Кыштыме Челябинской области второклассник попал в медицинское учреждение после посещения школьного туалета. Об этом сообщает сообщество «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

Мальчик получил травму в школьном туалете. Он напоролся на металлический штырь, торчавший из двери на месте оторванной ручки. Когда ребенок находился перед дверью, выходивший из кабинки человек с силой толкнул дверь, и штырь пробил ребенку щеку.

Школьная медсестра оказала мальчику первую помощь. Уже в клинике ребенку наложили несколько швов. Мать второклассника написала заявление в полицию. Женщина осталась недовольная тем, что отсутствующую ручку прикрутили только после случившегося с ее сыном.

Ранее на Кубани более десяти детей попали в больницу после того, как семиклассник распылил в школе баллончик с перцовым газом. Из учебного заведения эвакуировали 320 человек.

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    Алан Босиков
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