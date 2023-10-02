В России второклассник попал в больницу после посещения школьного туалета
В городе Кыштыме Челябинской области второклассник попал в медицинское учреждение после посещения школьного туалета. Об этом сообщает сообщество «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».
Мальчик получил травму в школьном туалете. Он напоролся на металлический штырь, торчавший из двери на месте оторванной ручки. Когда ребенок находился перед дверью, выходивший из кабинки человек с силой толкнул дверь, и штырь пробил ребенку щеку.
Школьная медсестра оказала мальчику первую помощь. Уже в клинике ребенку наложили несколько швов. Мать второклассника написала заявление в полицию. Женщина осталась недовольная тем, что отсутствующую ручку прикрутили только после случившегося с ее сыном.
Ранее на Кубани более десяти детей попали в больницу после того, как семиклассник распылил в школе баллончик с перцовым газом. Из учебного заведения эвакуировали 320 человек.