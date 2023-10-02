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05:29, 2 октября 2023Мир

Сирия призвала Турцию вывести войска из страны ради нормализации отношений

МИД Сирии: нормализация отношений невозможна без вывода Турцией войск из Сирии

Фото: Reuters

Заместитель министра иностранных дел Сирии Бассам ас-Саббах заявил, что Сирия считает нахождение турецких войск на своей территории незаконной оккупацией. По его словам, Турция должна вывести военный контингент, при ином раскладе нормализация отношений между странами невозможна. Заместителя министра цитирует ТАСС.

По словам ас-Саббаха, существует ряд резолюций Совета безопасности ООН, которые призывают с уважением относиться к суверенитету и территориальной целостности Сирии. Также подобные заявления звучали и в рамках астанинского формата, частью которого является Турция, отметил он.

Представитель МИД отметил, что сирийская сторона готова готова обсуждать любые другие аспекты, но турецкие власти не должны настаивать на том, чтобы войска оставались на территории страны. «Это нелегальная оккупация, и это заблокирует любые попытки к установлению любого рода контактов и отношений с Турцией», — высказался ас-Саббах.

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    Екатерина Подвигина
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