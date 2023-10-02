Российскому экс-следователю дали десять лет колонии за взятки в 21 миллион

В Волгограде бывший следователь получил 10 лет тюрьмы за взятки в 21 млн рублей

Волгоградский суд оставил в силе десятилетний срок в колонии для экс-следователя, получившего взятки в размере 21 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год бывший старший следователь управления Следственного комитета России по Волгоградской области через посредничество второго фигуранта дела получил 21 миллион рублей от обвиняемых по уголовному делу, которое он вел. За денежное вознаграждение осужденный обещал изменить их меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 12 миллионов рублей, а также лишил его права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

Второй фигурант дела получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 12 миллионов рублей. Он признан виновным в посредничестве в получении взятки.