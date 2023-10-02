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08:50, 2 октября 2023Россия

Снаряд ВСУ пробил крышу частного жилого дома в российском регионе

Гладков: снаряд ВСУ пробил крышу частного дома в белгородском селе Козинка

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) пробил крышу частного жилого дома в селе Козника Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома. Слава богу, пострадавших нет. Подомовой обход территории продолжается», — написал губернатор.

Днем ранее, 1 октября, ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области. Пострадали три человека. Одна женщина с осколочными ранениями шеи доставлена во вторую городскую больницу Белгорода. Еще двое мужчин получили осколочные ранения ног, им оказали первую медицинскую помощь — один из них согласился поехать в больницу. В результате атаки оказались повреждены фасады торговых павильонов на рынке, а также гаражи и автомобили.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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