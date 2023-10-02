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12:04, 2 октября 2023Путешествия

Туристка сорвалась с обрыва в Сочи из-за слишком тяжелого рюкзака

Туристка сорвалась с обрыва на горном массиве Псеашхо в Сочи

Фото: Sergei Kazantsev / Wikimedia Commons

Туристка, которая отклонилась от зарегистрированного маршрута, сорвалась с обрыва на горном массиве Псеашхо в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.

По данным источника, группа туристов в составе двух мужчин и одной девушки оформила пропуски на маршрут до лагеря «Холодный». Однако по дороге они решили свернуть в сторону горного массива, который находится на закрытой территории.

Один из участников похода позже рассказал, что, идя по тропе, туристы решили отдохнуть. Девушка присела на камень на краю дороги, потеряла равновесие из-за слишком тяжелого рюкзака и покатилась вниз по склону.

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«В результате падения она получила ссадины и ушибы, двигаться дальше девушка не могла. Мужчины попытались оказать ей первую помощь, вызвали спасателей, соорудили над девушкой импровизированный навес», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Уточняется, что когда ночью до путешественников добрались спасатели, было слишком поздно. Спасти девушку не удалось.

Ранее немецкий турист на Бали пошел с девушкой на романтическое свидание, увлекся фотосъемкой заката и сорвался со скалы.

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    Марина Черняк
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