Турист на Бали пошел с девушкой смотреть закат и сорвался со скалы

TribunJateng: немецкий турист сорвался с 15-метровой скалы на Бали и разбился

Немецкий турист на Бали пошел с девушкой на романтическое свидание, увлекся фотосъемкой заката и сорвался со скалы. Об этом сообщает издание TribunJateng.

Известно, что 22-летний Максимилиан Александей Тензер из Германии пригласил 21-летнюю возлюбленную на популярную у туристов смотровую площадку недалеко от храма Пура Лухур Шриджонг в округе Табанан.

Молодой человек начал снимать заходящее солнце, случайно подошел слишком близко к краю утеса, упал с 15-метровой высоты и разбился. Его спутница позвала на помощь, вскоре на место происшествия прибыла полиция.

«После осмотра пострадавший уже был без сознания, у него шла кровь из головы, из ушей», — уточнил представитель полиции Густи Маде Берата. Спасти путешественника не удалось.

Ранее иностранная туристка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы во время селфи. Девушку доставили в больницу с множественными переломами.