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19:16, 27 сентября 2023Путешествия

Туристка на глазах у друзей упала с 50-метровой скалы во время селфи

ABC News: туристка упала с 50-метровой скалы во время селфи на мысе Вуламай

Фото: Julia Kuleshova / Shutterstock / Fotodom

Иностранная туристка на глазах у друзей сорвалась с края 50-метровой скалы во время селфи. Подробности истории рассказало издание ABC News.

Уточняется, что инцидент произошел на мысе Вуламай острова Филлип в Австралии. 22-летняя путешественница подошла к обрыву, чтобы сделать фото для социальных сетей, не удержалась и упала. По данным издания, ее друзьям удалось спуститься и подождать приезда экстренных служб вместе с пострадавшей.

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Исполняющий обязанности инспектора полиции Дэйв Файф сообщил журналистам, что девушку доставили в больницу со множественными переломами.

«Дело в том, что в законах физики нет пункта о селфи, а гравитация — это дорога в один конец», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сочи эвакуировали россиянку, упавшую со скалы во время селфи. Из-за сложного ландшафта пострадавшую пришлось нести на носилках. Девушка была в сознании, ее передали бригаде скорой помощи.

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    Марина Черняк
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