Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:02, 11 сентября 2023Путешествия

Эвакуация упавшей со скалы во время селфи россиянки попала на видео

Туристка в Сочи сорвалась с обрыва во время селфи и осталась жива

В Сочи эвакуировали россиянку, упавшую со скалы во время селфи. Спасательная операция попала на видео, опубликованное в официальном Telegram-канале Службы спасения города.

По данным источника, инцидент произошел в районе Белых скал еще 4 сентября. Из-за сложного ландшафта пострадавшую пришлось эвакуировать вручную на носилках. Известно, что девушка была в сознании, ее передали бригаде скорой помощи.

В Службе спасения Сочи тем временем порекомендовали туристам проявлять осторожность во время прогулок по скалам.

«Были в каньоне Белые скалы. Девушка стояла на краю скалы и делала селфи, в какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз», — рассказала Telegram-каналу «ЧП Сочи» свидетельница происшествия.

Ранее пьяная пара туристов упала со скалы высотой пять метров в Хорватии и оказалась в реанимации в критическом состоянии. 34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и вышли на вершину скалы. Они прислонились друг к другу, не удержали равновесие и упали.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости