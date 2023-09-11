Эвакуация упавшей со скалы во время селфи россиянки попала на видео

Туристка в Сочи сорвалась с обрыва во время селфи и осталась жива

В Сочи эвакуировали россиянку, упавшую со скалы во время селфи. Спасательная операция попала на видео, опубликованное в официальном Telegram-канале Службы спасения города.

По данным источника, инцидент произошел в районе Белых скал еще 4 сентября. Из-за сложного ландшафта пострадавшую пришлось эвакуировать вручную на носилках. Известно, что девушка была в сознании, ее передали бригаде скорой помощи.

В Службе спасения Сочи тем временем порекомендовали туристам проявлять осторожность во время прогулок по скалам.

«Были в каньоне Белые скалы. Девушка стояла на краю скалы и делала селфи, в какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз», — рассказала Telegram-каналу «ЧП Сочи» свидетельница происшествия.

Ранее пьяная пара туристов упала со скалы высотой пять метров в Хорватии и оказалась в реанимации в критическом состоянии. 34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и вышли на вершину скалы. Они прислонились друг к другу, не удержали равновесие и упали.