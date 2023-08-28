Пьяная пара туристов упала со скалы в Хорватии и оказалась в реанимации

Пьяные туристы упали с со скалы высотой пять метров и оказались в реанимации

Пьяная пара туристов упала со скалы высотой пять метров в Хорватии и оказалась в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Пила, которая находится недалеко от Дубровника. 34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и вышли на вершину скалы. Они прислонились друг к другу, не удержали равновесие и упали.

В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии. Девушка получила повреждение головного мозга и перелом позвонков. По словам врачей, мужчине повезло гораздо больше, однако информации о его травмах нет.

Ранее российская туристка решила сделать селфи в горах Ингушетии и упала с 30-метровой высоты. За помощью к спасателям обратился местный житель. По данным представителей МЧС, спасти путешественницу не удалось.