Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:37, 28 августа 2023Путешествия

Пьяная пара туристов упала со скалы в Хорватии и оказалась в реанимации

Пьяные туристы упали с со скалы высотой пять метров и оказались в реанимации

Фото: Mj / Unsplash

Пьяная пара туристов упала со скалы высотой пять метров в Хорватии и оказалась в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Пила, которая находится недалеко от Дубровника. 34-летний мужчина и 26-летняя женщина выпили слишком много алкоголя и вышли на вершину скалы. Они прислонились друг к другу, не удержали равновесие и упали.

В настоящее время оба находятся в тяжелом состоянии. Девушка получила повреждение головного мозга и перелом позвонков. По словам врачей, мужчине повезло гораздо больше, однако информации о его травмах нет.

Ранее российская туристка решила сделать селфи в горах Ингушетии и упала с 30-метровой высоты. За помощью к спасателям обратился местный житель. По данным представителей МЧС, спасти путешественницу не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Прибалтика пригрозили полностью закрыть границы с Белоруссией. Какие требования они выдвигают Лукашенко?

    Рецидивист украл у российского подростка пистолет и попал под статью

    США передали Украине более 3 миллионов ракет и снарядов

    Гузеева ответила на обвинения в постановке «Давай поженимся!»

    Пьяная пара туристов упала со скалы в Хорватии и оказалась в реанимации

    Приготовивший для россиянки «подарок» со взрывчаткой отказался признавать вину

    Мужчина голыми руками отбился от ягуара и спас племянников

    Названы неожиданные привычки долгожителей

    Ценам на жилье предрекли возвращение в 2021 год

    США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости