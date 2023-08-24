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11:36, 24 августа 2023Путешествия

Россиянка решила сделать селфи в горах и упала с 30-метровой высоты

Туристка решила сделать селфи в горах Ингушетии и упала с высоты

Фото: МЧС Республики Ингушетия

Российская туристка решила сделать селфи в горах Ингушетии и упала с 30-метровой высоты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики у себя в Telegram-канале.

Несчастный случай произошел в среду, 23 августа, с 62-летней жительницей Пятигорска возле Ляжгинского водопада. Отмечается, что россиянка потеряла равновесие.

За помощью к спасателям обратился местный житель. По данным представителей ведомства, спасти путешественницу не удалось.

Ранее в августе российский турист провалился в пропасть в национальном парке Берхтесгаден в немецких Альпах из-за ошибки в приложении для хайкинга. Мужчина поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты 150 метров.

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    Фариза Бацазова
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